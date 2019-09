Elmas finisce in ospedale domani a Napoli per accertamenti

Il centrocampista ha lasciato in anticipo la sessione di allenamento odierna con la sua Macedonia per una botta alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco con un compagno di squadra. La caviglia si è subito gonfiata ed Elmas è stato trasportato in ospedale per gli esami strumentali del caso. Igor Angelovski, commissario tecnico della Nazionale macedone, è intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza sull’accaduto: “Elmas è stato colpito in uno scontro con Iliev, ora si sta sottoponendo agli esami strumentali”.

