Emiliano Sala, l'aereo del calciatore scomparso dai radar: ore di ansia per il bomber 'italo-argentino

Il mondo del calcio è in ansia per Emiliano Sala, calciatore argentino di origini italiane che militava nel Nantes e che stava per passare al Cardiff nel mercato di gennaio. Emiliano Sala si è imbarcato ieri sera su un aereo privato da turismo e doveva atterrare in Galles intorno alle 21, ma il suo volo non è mai arrivato ed è disperso da ieri sera nei cieli della Manica.



È in corso, scrive l’Equipe, una massiccia operazione di soccorso composta da due elicotteri e barche nella zona di Guernsey-Alderney per rintracciare il velivolo, che aveva a bordo due persone tra cui proprio Sala: da parte della squadra di calcio britannica non c'è però ancora alcuna conferma. L'aereo un Piper Malibu, era decollato dall'aeroporto francese di Nantes-Atlantique, in direzione di Cardiff.



Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.



No trace has currently been found



It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people



More info when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 gennaio 2019

L'aereo è scomparso dai radar nei pressi del faro di Casquets, intorno alle 21:30: le condizioni meteo complicano il lavoro dei soccorritori. Lain un comunicato ha fatto sapere che l’operazione di ricerca e salvataggio è in corso: la Guardia costiera inglese ha riferito di non aver ancora trovato nulla. Alderney è un’isola che si trova a circa 15 km dalla costa della Normandia e da L’Aia, in Olanda.

