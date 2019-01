Emorragia interna: Maradona ​ricoverato d'urgenza in Argentina

di Pino Taormina

Ore di ansia per Diego Armando Maradona che è stato ricoverato d'urgenza alla clinica Olivos di Buenos Aires. Il «Pibe de Oro» era lì per alcuni esami di routine, quando gli sarebbe stata diagnosticata un'emorragia interna allo stomaco che lo costringerà a restare in Argentina per controlli approfonditi, facendogli saltare l'inizio di campionato dei suoi Dorados, la squadra di serie B messicana allenata da Diego. Maradona era accompagnato dai figli.

