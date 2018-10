Empoli, Andreazzoli da libro Cuore: «Con la Roma mai gara come altre»

Aurelio Andreazzoli sfida per la prima volta, da allenatore avversario - in gare ufficiali - la Roma. Andreazzoli, infatti, è stato a lungo nello staff tecnico della società giallorossa: dal luglio 2005 al febbraio 2013, dal luglio 2013 al gennaio 2016 e nel 2016/17 è stato collaboratore tecnico: dal febbraio al giugno 2013 è stato l'allenatore della prima squadra (9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte in 17 panchine ufficiali); e dal gennaio al giugno 2016 è stato il vice allenatore. Il tecnico azzurro ha presentato la sfida di domani sera contro i giallorossi. «Non può essere una partita come le altre - ha spiegato -, anche se poi in campo ci saranno le difficoltà di sempre. La Roma, rappresenta un periodo importantissimo della mia vita. Ho amici fraterni e una società che mi ha sempre trattato benissimo». Tante stagioni, tanti campioni e anche tanti amici a partire da Totti. «Certo, Totti, ma non c'è solo lui. Abbiamo visto crescere tanti ragazzi, alcuni maturare e altri invecchiare. Quando vivi a contatto con loro per 12 anni ti rimane molto anche al di là dell'aspetto professionale. Ci sono moltissimi aneddoti che mi sono rimasti dentro». Quella sua esperienza da allenatore si chiuse con un derby perso in finale di Coppa Italia: «È una gara che abbiamo perso, un capitolo amaro che rimane ma è comunque una partita. Ho perso anche domenica scorsa a Parma e mi giravano le scatole allo stesso modo». Già, torniamo al campionato e all'ultima sconfitta del Tardini. «L'abbiamo rivista e analizzato gli errori - ha sottolineato il mister. Le nostre partite sono di livello, ma non possiamo accontentarci. Abbiamo la percezione di fare un buon lavoro, ma in questo momento le cose non vanno come vorremmo e c'è amarezza. Servono punti e ci manca un pò di cattiveria». L'avversario? «La Roma ha una sua identità e si sono ripresi dopo un periodo non semplice - ha continuato -. Le armi che hanno sono talmente tante che non sarà facile arginarle tutte. Abbiamo le idee chiare e cercheremo di dargli fastidio».

