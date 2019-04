Empoli, Andreazzoli vede la salvezza: «Bologna tappa fondamentale»

Empoli al vero bivio di un'intera stagione: vincere a Bologna o vedere ridursi al lumicino, o quasi annullare, le speranze di salvezza. Alla vigilia della gara allo stadio 'Dall'Arà l'allenatore Aurelio Andreazzoli non si nasconde l'importanza di questa partita. «Sarà fondamentale, come le prossime quattro. Ci sono 15 punti in palio - dice -. La squadra mentalmente sta bene, anche con la Spal ha condotto una gran partita. Fisicamente un pò meno, perché abbiamo perso qualcosa. Qualcuno speriamo di recuperarlo per domani». Tre trasferte e due gare in casa in questo finale quando l'Empoli mai ha vinto in trasferta in questa stagione. «Da settembre ci resta difficile vincere fuori casa - spiega Andreazzoli - Io non ce l'ho una risposta. Abbiamo dimostrato di non avere capacità realizzative proporzionali alle capacità di costruzione. Non è mai successo di fare prestazioni in trasferta negative. Compreso Bergamo dove abbiamo avuto difficoltà ma anche diverse palle gol importanti». E poi c'è un avversario lanciatissimo. «I numeri dicono sempre la verità. Con Mihajlovic il Bologna ha cambiato marcia, dunque un motivo ci sarà - afferma Andreazzoli -. Lui ha dato un impulso ma si tratta di una squadra che ha valori. Per noi sarà un ambiente stimolante, con uno stadio pieno. Speriamo la giornata ci dia la possibilità di esprimere il nostro valore. Nell'ultimo periodo non vedo punti deboli, ma qualcosa su cui lavorare ce lo abbiamo, ogni squadra ha qualcosa da rivedere. E noi dobbiamo lavorare su quello».

