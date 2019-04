Andreazzoli avvisa il Napoli: «L'Empoli non è una cenerentola»

Un'altra grande squadra per l'Empoli che domani sera ospita il Napoli al Castellani. Dopo la sconfitta a Torino con la Juventus la classifica dei toscani è cambiata: hanno vinto tutte le concorrenti e il Bologna ha sorpassato e allungato. Aurelio Andreazzoli ne ha parlato alla vigilia della sfida con i partenopei. «La classifica la guardiamo tutti, anche se qualcuno dice il contrario. Era nella logica delle cose che fosse così visto il calendario. Ma la gara di Torino ha dimostrato che l'Empoli non è una cenerentola, che ce la possiamo giocare con tutti. Siamo inc....ti per come è arrivata la sconfitta allo Stadium».



Contro il Napoli i toscani sono pronti a un'altra impresa, o almeno a tentarla. «Serve una grande prestazione. Non posso scegliere tra giocare male e avere tre punti o giocar bene e perdere - dice il tecnico - perché se tu giochi male col Napoli è impossibile vincere. Affrontiamo una squadra che mi piace in modo incredibile per i concetti che esprime, ha dimostrato a Roma di avere una faretra piena di frecce importanti. Dobbiamo fare benissimo sperando che loro non siano in stato di grazia». Sulle ultime indicazioni sulla formazione è confermato che rientra Silvestre in difesa, mentre Maietta non è al top e dovrebbe andare in panchina per far posto a Veseli. Per il resto l'Empoli verrà schierato in assetto base

