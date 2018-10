Empoli-Roma, dalle 20.30 La Diretta Di Francesco cerca continuità di prestazioni e risultati

Sabato sera di lusso al Castellani, dove è in programma per l'8a giornata di campionato la partita tra Empoli e Roma. I toscani hanno raccolto meno rispetto al gioco espresso nelle prime 7 partite giocate e si trovano ora di fronte alla necessità di fare punti; la Roma sembra essere uscita dalla crisi in campionato dopo la roboante vittoria nel derby di sabato scorso grazie al perentorio 3-1 rifilato alla Lazio grazie ai gol di Lorenzo Pellegrini, Kolarov e del difensore centrale Fazio. Tradizione abbastanza favorevole per i giallorossi sul campo dell'Empoli: 6 vittorie a fronte di 3 pareggi e 3 successi dei padroni di casa. In occasione dell'ultima partita giocata tra le due compagini fu pareggio per 0-0, mentre l'ultimo successo dei toscani risale alla stagione 2006/2007, 1-0 con gol di Pozzi.



