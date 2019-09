Erik Lamela e la Capitale nel cuore: a Londra va a mangiare all'Osteria Romana

Sono ormai passati più di sei anni dall'addio di Erik Lamela alla Roma, eppure c'è qualcosa della Capitale a cui l'attaccante argentino del Tottenham sembra non saper rinunciare: la cucina tradizionale romana.



Reduce dalla sconfitta sul campo del Leicester, infatti, Erik Lamela ha deciso di andare a cena in uno dei migliori ristoranti italiani di Londra: si tratta di Osteria Romana, un locale di cucina tipica situato nella zona di Knightsbridge. A testimoniarlo è lo stesso ristorante, che su Instagram Stories ha documentato la visita dell'illustre commensale. Evidentemente, la cucina romana è quello che più è rimasto impresso nella mente di questo ragazzo, nato in provincia di Buenos Aires e da tempo residente a Londra. Una cosa è certa: la capitale britannica avrà tanti pregi, ma almeno a tavola Roma vince sempre nettamente...





