«Suppongo che una delle domande sarà il perché sono qui? Non è facile rispondere. Forse volevo fare qualcosa di diverso». Sven-Goran Eriksson si presenta così da commissario tecnico della Nazionale di calcio della Filippine. A settanta anni il tecnico svedese torna sulla panchina di una Nazionale dopo aver allenato l'Inghilterra, il Messico, la Costa d'Avorio, e numerose squadre di club tra cui Roma, Lazio, Benfica e Manchester City. Le Filippine non hanno mai raggiunto la Coppa del Mondo e sono indietro rispetto a big asiatiche come Giappone e Corea del Sud.

