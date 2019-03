Francia e Inghilterra travolgenti, Portogallo-Serbia 1-1

di Valerio Cassetta

Emozioni e gol nella seconda giornata di qualificazioni ad Euro2020. Dopo il poker della Turchia alla Moldavia, in serata vincono Francia e Inghilterra. Pari tra Serbia e Portogallo, che deve fare i conti con l’infortunio di Ronaldo. Bene anche Albania e Ucraina.



Gruppo H

Francia-Islanda 1-0

Prosegue spedita la marcia della Francia verso Euro2020. Nella seconda giornata delle qualificazioni i campioni del Mondo regolano l’Islanda 4-0 a Saint-Denis. Umtiti, Giroud, Mbappé e Griezmann firmano il successo che di raggiungere la Turchia in testa alla classifica con sei punti.



Turchia-Moldavia 4-0

Poker e primato per la Turchia. Al New Ataturk Stadium di Eskisehir non c'è storia contro la Moldavia: Kaldirim apre le marcature, sfruttando un assist in rovesciata del milanista Calhanoglu, Tosun ne fa due e Ayhan chiude i giochi.



Andorra-Albania 0-2

Esordio vincente per il ct Bulku sulla panchina dell’Albania dopo l’esonero di Panucci. La nazionale balcanica batte l’Andorra 1-0. In gol Sadiku nella prima frazione di gara e Balaj nel secondo tempo.



Gruppo B

Portogallo-Serbia 1-1

Finisce 1-1 tra Portogallo e Serbia. Tadis su rigore spiazza Patricio, mentre Ronaldo, pericoloso in un paio di occasioni, esce per infortunio al 30’ e lascia il posto a Pizzi. Si teme uno stiramento al flessore per la stella della Juventus. Prima delle ripresa Danilo segna il gol dell’1-1 e ristabilisce l’equilibro.



Lussemburgo-Ucraina 1-2

Vittoria nel recupero. Dopo il vantaggio del Lussemburgo con Turpe nel primo tempo, l’Ucraina si sveglia e sale in cattedra: Tsygankov pareggia i conti poi l’autogol di Rodrigues condanna i padroni di casa. Occasione persa per il Lussemburgo capolista, raggiunto a quota tre punti proprio dall’Ucraina.



Girone A

Montenegro-Inghilterra 1-5

Prova di forza dell’Inghilterra in casa del Montenegro. Keane, Kane, Sterling e Barkley, autore di una doppietta, rimontano lo svantaggio iniziale di Vesovic, consolidando la prima posizione in classifica. I “Leoni” viaggiano a punteggio pieno nel Girone A.



Kosovo-Bulgaria 1-1

Occasione sprecata per la Bulgaria, che non va oltre il pareggio con il Kosovo. Ospiti avanti grazie alla rete di Bozhikov e raggiunti da Zeneli nella ripresa. Con una vittoria la Bulgaria, ora seconda a quota due punti, avrebbe potuto accorciare sull’Inghilterra capolista.

