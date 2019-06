La Croazia ha battuto per 2-1 il Galles in una partita del Girone E di qualificazione a Euro 2020 disputata nello stadion Gradski vrt, a Osijek. I vicecampioni del mondo allenati da Zlatko Dalic sono passati in vantaggio al 17' grazie a un autogol di Lawrence e hanno raddoppiato con Perisic al 3' della ripresa. Al 32' del secondo tempo è arrivato anche il gol della bandiera firmato per i gallesi da Brooks.

Con questa vittoria la Croazia è al comando della classifica del raggruppamento, con 6 punti (in 3 partite), il Galles segue a 3, come la Slovacchia e l'Ungheria. Azerbaijan 0 punti.



Nel Girone H, l'Islanda batte l'Albania per 1-0 rovinando l'esordio di Edy Reja da ct delle Aquile dove ha preso il posto di Christian Panucci. Al Laugardalsvollur di Reykjavik ha deciso il confronto una rete di Johann Berg Gudmundsson dopo 22' di gioco.

In classifica l'Islanda aggancia a 6 punti Francia e Turchia, l'Albania resta a 3, Andorra e Moldavia 0.

