Euro2020, ok Francia e Inghilterra e Ronaldo firma l'ennesimo record

di Salvatore Riggio

Sorridono Francia, Inghilterra e Portogallo. Per i lusitani è record di gol, nelle qualificazioni europee, per Cristiano Ronaldo che con una tripletta stende la Lituania (1-5). L’attaccante della Juventus centra l’ennesimo record: sale a quota 24 centri, superando l’ex interista Robbie Kean fermo a 23. I campioni del mondo conquistano la quinta vittoria su cinque partite imponendosi 3-0 contro l’Andorra. Vantaggio di Coman e raddoppio di Lenglet. Tra un gol e l’altro Griezmann sbaglia il calcio di rigore. Chiude Ben Yedder nel recupero. Festival di gol per gli inglesi, che vincono 5-3 contro il Kosovo, che sblocca il risultato già al 1’ con Berisha. L’Inghilterra ribalta il risultato con Sterling, Kane, l’autogol di Vojvoda e la doppietta di Sancho. Nella ripresa poi il Kosovo reagisce ancora con Berisha e Muriqi, ma non basta per il miracolo. La Turchia dilaga in Moldavia, vincendo 4-0 grazie alla doppietta di Tosun e i centri di Turuc e Yazici. Successo importante per la Serbia, che sbanca Lussemburgo per 3-1 con la doppietta di Mitrovic e il gol di Radonjic. Infine, l’Albani batte l’Islanda 4-2. A segno anche il napoletano Hysaj.

© RIPRODUZIONE RISERVATA