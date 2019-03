Euro 2020, Schulz beffa l'Olanda: Polonia e Belgio a gonfie vele

di Valerio Cassetta

Gol e sorprese nella domenica di qualificazioni ad Euro 2020. Belgio e Polonia viaggiano a punteggio pieno nei rispettivi gironi. Vittoria della Germania al 90’ contro l’Olanda. Sconfitta pesante per la Croazia che nel pomeriggio cade 2-1 in Ungheria.



Gruppo I

Cipro-Belgio 0-2

Prima Hazard, poi Batshuayi. Tutto facile per il Belgio in trasferta a Cipro. I “Diavoli Rossi” in meno di 20 minuti liquidando gli avversari e ora guidano il Gruppo I con sei punti in classifica.



Kazakista-Russia 0-4

Poker e vittoria per la Russia. Cheryshev, autore di una doppietta, Dzyuba e l’autogol di Beysebekov condannato il Kazakistan ad una sonora sconfitta.



San Marino-Scozia 0-2

Un gol per tempo per ottener i tre punti. La Scozia batte 2-0 il San Marino in trasferta. Reti di McLean e Russell.





Gruppo G

Polonia-Lettonia 2-0

Quando Piatek resta a secco, ci pensa Lewandowski a spianare la strada della Polonia verso il successo. L’attaccante del Bayern Monaco apre le marcature contro la Lettonia prima del raddoppio di Glik. Secondo successo di fila per i polacchi, primi in classifica a punteggio pieno.



Slovenia-Macedonia 1-1

Pareggio tra Slovenia e Macedonia. Padroni di casa in vantaggio con Zajc nel primo tempo e raggiunti nella ripresa da Bardhi.



Israele-Austria 4-2

Super Zahavi. Israele asfalta l’Austria 4-2. L’ex giocatore del Palermo, autore di una tripletta, insieme a Dabbur trascina i suoi al successo. Niente da fare per gli austriaci, nonostante la buona prestazione di Arnautovic che segna una doppietta.





Gruppo C

Olanda-Germania 2-3

Buona la prima per la Germania. La formazione di Löw, all’esordio nelle qualificazioni, vince 3-2 in casa dell’Olanda. Doppio vantaggio tedesco nel primo tempo con Sané e Gnabry, prima della rimonta orange con De Ligt e Depay. Al 90’ arriva la beffa per gli uomini di Koeman: Schulz segna il definitivo 3-2.



Irlanda del Nord-Bielorussia 2-1

Vittoria sofferta per l’Irlanda del Nord. I padroni di casa grazie vanno in vantaggio con Evans, ma Stasevich pareggia dopo tre minuti. All’87' il gol vincente di Magennis che vale la testa della classifica.





Gruppo E

Ungheria-Croazia 2-1

Battuta d’arresto per la Croazia. La nazionale vice-campione del Mondo cade in casa dell’Ungheria 2-1. Dopo il vantaggio di Rebic, Brozovic e compagni subiscono la rimonta ungherese firmata da Szalai e Patkai.



Galles-Slovacchia 1-0

Esordio positivo per il Galles. La nazionale capitanata da Bale vince 1-0 contro la Slovacchia di Skriniar, Kucka e Hamsik. Decisivo il gol di James.

