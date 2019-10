di Romolo Buffoni

Prima d'ora il riconoscimento più prestigioso l'aveva ricevuto dal suo paese natìo, Andora. Sì, con una erre, da non confondere con il piccolo Principato incastonato nei Pirenei. Il Comune di Andora, Liguria, settemila anime in provincia di Savona, premiò Riccardo Gagliolo fulgido esempio "dell'eccellenza dello sport andorese". Accadde cinque anni fa, con Gagliolo che dall'Eccellenza ligure era approdato in serie B con il Carpi. Da ieri il sindaco di Andora dovrà pensare a organizzare un'altra serata, per dare un premio ancora più grande al terzino del Parma. Gagliolo, infatti, a 29 anni ha raggiunto la serie A e soprattutto la convocazione in Nazionale. No, non quella azzurra del Mancio ma quella gialla e blu della Svezia, paese per il quale è naturalizzato grazie a mamma Eva. Proprio gli scandinavi, carnefici dell'Italia di Ventura sbattuta fuori dal Mondiale di Russia disputato l'anno scorso, si sono accorti del difensore alla seconda stagione nella massima serie con i Ducali e ce lo hanno "rubato". Il ct Jan Andersson lo ha convocato per la doppia sfida contro Malta e Spagna di qualificazione agli Europei del prossimo anno.



«Da tempo seguivamo Riccardo - ha spiegato il commissionario tecnico svedese - e abbiamo visto quanto ha fatto bene nel Parma dove è titolare fisso. Non vediamo l'ora di conoscerlo e vedere cosa può fare nel nostro ambiente». Ora per Thor o Vichingo, come lo chiamano i compagni di squadra, viene il bello e insieme il difficile perché il passaporto svedese non risolve i problemi di lingua: «Da piccolo parlavo la lingua e la capisco un po’, ma sono arrugginito», ha ammesso. Anche se proprio nello spogliatoio del Parma ha con chi fare pratica, visto che con gli emiliani gioca Dejan Kulusevski, talento cristallino in prestito dall'Atalanta. Kulusevski, 19 anni, anche lui "oriundo" (è macedone naturalizzato svedese) e anche lui nel giro della nazionale scandinava (l'under 21). Nel viaggio verso Stoccolma Gagliolo non sarà solo. Ci saranno Olsen, portiere del Cagliari, e i centrocampisti Ekdal (Sampdoria) e Sema (Udinese). In più, a destinazione si unirà all'ex Genoa Granqvist, agli ex Bologna Helander e Krafth, e all'ex Palermo Quaison. Non sarà familiare come Andora, ma nello spogliatoio svedese troverà una bella fetta di serie A.

