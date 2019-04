Napoli, non fare come Benitez: Ramsey e Lacazette, Arsenal terzo

L’Arsenal torna a vincere un campionato e batte il Newcastle di Rafa Benitez in una gara di preparazione prima della sfida di Europa League contro il Napoli. I Gunners passano in vantaggio con la rete di Ramsey alla mezz’ora, dopo che allo stesso centrocampista era stata annullata una rete in precedenza. Raddoppio di Lacazette nel finale.



Con questa vittoria l’Arsenal di Emery scavalca il Tottenham e sale al terzo posto in Premier League, alle spalle di Liverpool e Manchester City e a due punti dalle inseguitrici. Prossima sfida contro l’Everton, ultimo match prima della gara contro gli azzurri dell’11 aprile.

