Euro avversari: valanga Salisburgo Vince il Genk, Milner salva il Liverpool

Fine settimana impegnativo anche per le rivali del Napoli nel Girone E di Champions League. Il Genk, che il Napoli ha affrontato mercoledi in Belgio, ha vinto in extremis in campionato: contro il Mouscron è finita 2-1 con i gol di Onuachu, che prima sigla il pari e poi in pieno recupera fa saltare di gioia la Luminus Arena.



Finale incredibile per il Liverpool che ringrazia un rigore di Milner e batte anche il Leicester per l'ottava vittoria in altrettante gare di Premier League. I Reds, complice la sconfitta domenicale del City di Guardiola, ora guidano la classifica a punteggio pieno e con un +8 sui Citizens, secondi. Vince a valanga invece il Salisburgo, che affronterà tra due settimane il Napoli in austria: finisce 6-0 contro l'Altach con tripletta di Daka. La squadra di Marsch conserva 5 punti di vantaggio sul LASK secondo.

