Euro avversarie, manita Psg: Liverpool e Stella Rossa in vetta

Momo Salah rilancia il Liverpool. La stella egiziana dei Reds segna ed è decisivo per la squadra di Jurgen Klopp nella vittoria esterna contro l’Huddersfield Town. Il successo, complice anche il pari del Chelsea con il Manchester United, permette al Liverpool di restare in testa alla Premier League, vetta condivisa solo con il City di Pep Guardiola.



In vetta alla classifica ci resta anche la Stella Rossa di Belgrado, altra avversaria europea presente nel girone Champions del Napoli. I serbi in campionato non sembrano avere rivali: anche ieri tre gol e tre punti nel 3-1 interno contro il Rad. La doppietta di Boakye decisiva per allungare il filotto di successi consecutivi e mantenere la leadership con sette punti di vantaggio sulla seconda. A punteggio pieno ci resta il Psg, prossimo avversario Champions della squadra di Carlo Ancelotti: Mbappé e compagni ne segnano cinque all’Amiens e dimostrano di essere imprendibili in Ligue 1, con otto punti di vantaggio sul Lille secondo in classifica.

