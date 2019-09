Euro avversarie: Liverpool vola, vincono Genk e Salisburgo

Turno infrasettimanale anche per le avversarie europee del Napoli di Carlo Ancelotti. Ad aprire la settimana di impegni era stato il Genk, prossimo avversario degli azzurri, impegnato in trasferta nella Coppa di Belgio e vittorioso 3-0 sul campo del Ronse, in attesa del ritorno in campionato. Continua a vincere in Coppa di Lega inglese anche il Liverpool di Klopp: i Reds, in formazione ampiamente rimaneggiata, si sono imposti 2-0 sul campo del Milton Keynes, a segno Milner e il giovanissimo olandese Hoever.



Altra vittoria, invece, per il Salisburgo: gli austriaci, nel primo turno di Coppa, si sono qualificati per 2-1 ma solo ai supplementari hanno eliminato il Rapid Vienna. La squadra targata Red Bull era passata in vantaggio con Szoboszlai in avvio di ripresa, poi il pareggio di Kitagawa cinque minuti più tardi aveva rimesso tutto in parità fino al minuto 122 quando è Minamino a siglare il gol vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA