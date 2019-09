Euro rivali: Liverpool perfetto, i belgi del Genk si fermano sul 3-3

Settebello. Il Liverpool di Jurgen Klopp è una macchina perfetta e lo dimostra anche nel settimo turno di campionato inglese in casa dello Sheffield United. A decidere l’1- per i Reds è un gol di Wijnaldum che lancia così gli inglesi in vetta alla classifica della Premier sempre a punteggio pieno.



Torna alla vittoria il Salisburgo: gli austriaci hanno battuto -1 l’Austria Vienna e continuano a guidare senza fastidio in classifica, ora a +5 sul LASK, secondo in classifica. A pareggiare, invece, ci ha pensato il Genk: i belgi, prossimi avversari in Champions della squadra di Ancelotti, si sono fermati sul 3-3 in trasferta contro il St. Truiden e restano sestino in classifica, attualmente lontani dalla vetta.

