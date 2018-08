Europa League, Griezmann eletto miglior giocatore 2017/18

di Redazione Sport

Antoine Griezmann ha vinto il premio come miglior giocatore dell'Europa League 2017/2018. L'attaccante dell'Atletico Madrid con la sua doppietta è stato il 'man of the match' della finale di Lione vinta dagli spagnoli contro il Marsiglia. Il francese è stato preferito al compagno di squadra Diego Godin e a Dimitri Payet del Marsiglia. Griezmann non è presente a Montecarlo per ritirare il premio, ma ha mandato un video-messaggio nel quale si è detto «onorato e orgoglioso». «Vorrei in particolare ringraziare il mio allenatore, lo staff tecnico e medico e naturalmente i miei compagni di squadra -le parole del bomber dei 'colchoneros'-. Questo premio è anche per i tifosi. Sono contento di aver vinto questo premio e spero di continuare ad avere successo col mio club e a livello individuale».

