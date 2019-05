Europa League, i bookmakers scelgono Sarri per il trionfo

Sarà derby inglese anche nella finale di Europa League. A giocarsi il trofeo, nella sfida del 29 maggio a Baku, Chelsea e Arsenal. La squadra di Sarri ha sofferto di più, ottenendo la qualificazione solo ai rigori, mentre i Gunners hanno dilagato a Valencia. Sulla valutazione degli analisti Stanleybet.it, però, pesa la miglior classifica dei Blues in campionato: nella scommessa su chi alzerà il trofeo, riporta Agipronews, il Chelsea è avanti a 1,65, mentre si punta a 2,10 sul trionfo dell’Arsenal. Il vantaggio del Chelsea si ripropone anche nelle quote sulla partita secca: nell’«1X2» la squadra di Sarri viaggia a 2,35 contro il 3,30 sul pareggio e il 3,06 piazzato sull’Arsenal. Viste le ultime performance delle squadre inglesi in Europa e i continui ribaltamenti di fronte, i trader hanno aperto le puntate sulla possibilità che la coppa venga assegnata ai rigori: un’ipotesi data a 5,75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA