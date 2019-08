Sarà il Wolverhampton, come nel pronostico, l'avversaria del Torino nei playoff di Europa League. La squadra inglese, che aveva vinto 4-0 all'andata in casa degli armeni del Pyunik, si è imposta con lo stesso risultato anche nel ritorno. La gara di andata si giocherà il 22 agosto a Torino, il ritorno il 29 in Inghilterra. Alla goleada dei Wolves non ha partecipato direttamente l'ex milanista Patrick Cutrone, che però ha confezionato due assist prima di essere sostituito al 72'.

