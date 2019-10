Sono attesi in 60mila all’Olimpico per la Nazionale che fa la prova generale per Euro 2020. A Roma il prossimo 12 giugno la gara inaugurale del torneo itinerante. La promozione è da conquistare stasera contro la Grecia: basta il successo per festeggiare con 3 turni in anticipo. Sarebbe il settimo di fila dall’inizio di queste qualificazioni europee, mai accaduto nella storia azzurra. Che nella notte romana si colorerà di verde. Sarà il look mirato della divisa di gioco che, nella circostanza, rappresenta lo spirito dell’Italia di Mancini: giovane, spregiudicata e divertente. Se possibile anche vincente. La nuova via, su input di Federcalcio e sponsor tecnico, è quella del Rinascimento per cancellare il flop mondiale nel play off con la Svezia nel novembre 2017. Quella figuraccia ci costò l’esclusione dalla fase finale di Russia 2018. Così, a quasi 65 anni dall’amichevole con l’Argentina (2-0 nel dicembre del 1954), stesso stadio e stessa maglia.



SEGUI LA DIRETTA



14' Ammonito Hatzidiakos per un fallo ai danni di Immobile in ripartenza a centrocampo



11' Occasione Grecia! Lancio in area sulla destra per Koulouris che, tutto solo, calcia in diagonale sul primo palo, Donnarumma respinge d'istinto!



10' Problemi al ginocchio destro per D'Ambrosio. Zoppica dopo un contrasto. Si scalda Izzo, intanto



9' Chiesa lancia in area sulla destra Immobile, chiuso da Stafylidis



7' Possesso palla dell'Italia che chiude la Grecia nella propria metà campo.



5' Da Chiesa a Barella il cui destro in diagonale, strozzato, è allontanato da Hatzidiakos



3' Lancio in area sulla sinistra per Insigne: palla troppo lunga che sfila sul fondo



2' Buona chiusura di Spinazzola su Limnios lanciato sulla destra



E' il momento degli inni nazionali - Qualche fischio per quello greco, subito coperto dagli applausi della maggior parte del pubblico. Tutto l'Olimpico canta quello azzurro.



L'arbitro russo Karasev dà il fischio d'inizio







Le formazioni ufficiali



Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini



Grecia (4-3-1-2): Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris. All. Van't Schip



© RIPRODUZIONE RISERVATA