Europei, l'inno della Nazionale under 21 è di Rocco Hunt

«Bambini giocano in strada, sognando Messi e Neymar/ correndo dietro a un pallone, in fuga dalla realtà/ Dovresti venire qui giù, dove il sole sfuma nel blu/ per campare fanno parkour/ energie cattive mai più»: è l'incipit di «Benvenuti in Italy», l'inno della Nazionale italiana under 21 per i prossimi europei. Inno atipico, non tanto perché rap - hip hop is the new mainstream, si sa - ma perché nato pensando più che al calcio-business consumato in tv al calcio-passione-sogno di evasione consumato da scugnizzi di ogni latitudine in campetti improvvisati, spesso di cemento.



