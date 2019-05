Under 17: lo stabiese Esposito trascina l'Italia in finale

di Gaetano D'Onofrio

E’ lo stabiese Sebastiano Esposito, bomber della Primavera dell’Inter a trascinare l’Italia Under 17 alla finalissima degli Europei di categoria. Un successo in rimonta per 2-1 sulla Francia, con una magistrale punizione nel sette del campioncino made in Castellammare, consente agli azzurrini di ritrovare l’Olanda, vincitrice per 1-0 sulla Spagna, nella finalissima che si svolgerà il 19 luglio a Dublino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA