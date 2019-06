Il tanto temuto «biscotto» alla fine si è materializzato. Agli Europei under 21 si è chiusa sullo 0-0 la partita Francia-Romania: entrambe le squadre sono qualificate, a casa la nazionale italiana che sperava in un ripescaggio come migliore seconda. Il miracolo si sarebbe compiuto con la vittoria dei romeni o con quella dei francesi con almeno tre gol di scarto.

