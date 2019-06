Europei Under 21, La Germania in finale: sconfitta la Romania 4-2

di ​Vanni Zagnoli

E’ Germania, come sempre, come al solito, ogni volta i tedeschi arrivano in fondo, nel calcio, solo a Euro 2000 e al mondiale del ’18 sono usciti al primo turno, nel calcio moderno. Moderna è la Romania, sotto 1-0, al sorpasso con doppietta di Puscas, complice un rigore al Var. La partita cambia alla ripresa, con il tocco di Ianis Hagi su Dahoud. Sul 2-2 i tedeschi ritrovano energia, caratterizzano un po’ gli attacchi, evitano i supplementari nel finale e arrotondano, sempre su punizione. Amir, dell’Hoffenheim, è il più brillante dei bianchi, campioni in carica.



Era la grande serata gialla, con 16mila romeni, compresi famiglie, badanti, bellissime, gente magari visivamente non così facile, ma gente di cuore. Che alla fine ringrazia gli eroi, di un Europeo super. L’unico altro la Romania lo organizzò, a 8, e perse tutte e 3 le gare, erano quarti di finale e piazzamenti di consolazione. E’ il pubblico a consolare il figlio di Hagi, talentuoso e ricamante ma già distratto con la Croazia. La Germania c’è, sempre, con tattica e fisicità, intensità, certo ha tremato, soffrendo all’inizio e poi dopo il vantaggio, sembrava domata e senza la sciocchezza del figlio d’arte difficilmente ce l’avrebbe fatta.



E’ stata la giornata delle doppiette, del romeno del Palermo e soprattutto di Waldschidt (capocannoniere con 7 reti, eguagliato il record dello svedese Berg) e di Amir, appunto. Ai 38 gradi (40, arrivando in macchina).



Il primo rigore, dell’1-1, è chiamato dal Var Marco Guida, per il tocco di Baumbartl su Hagi. Sul 2-2, si pensa all’overtime, decidono le punizioni dei due germanici. Per la gioia dei 3mila sostenitori.



Fuori dallo stadio Renato Dall’Ara continuano a cantare le genti dell’est, mentre Cosmin Contra, il ct, racconta di Lucescu e di Terim, ma non di Fiorentina e Milan, dove giocò. L’Europeo under 21 valorizzerà la scuola danubiano-carpatica, i piedi buoni della generazione del nuovo Hagi. “Somiglio relativamente a papà - racconta -. So che a Brescia è stato un idolo. E’ stato il nostro sogno, comunque”.



A Udine andrà la Germania del viceallenatore Antonio Di Salvo, siciliano, papà di Agrigento e mamma di Paternò, Catania.







