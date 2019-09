Napoli, tre messaggi dal Genk: ​e il Liverpool si riscatta subito

Non basta il gol di Kanté, il Liverpool di Jurgen Klopp vince anche a Londra sbancando Stamford Bridge ed assicurandosi per 2-1 la vittoria sul Chelsea di Lampard. Le reti di Alexander-Arnold e Firmino avevano già indirizzato la partita rispondendo alla sconfitta dei campioni d'Europa in carica a Napoli di qualche giorno fa. I Reds mantengono così la vetta della classifica inglese a punteggio pieno e a +5 sul Manchester City secondo.



Primo pari stagionale, invece, per il Salisburgo: la squadra di Marsch, dopo l'esaltante esordio in Champions League dello scorso martedì, ha pareggiato 2-2 in casa del LASK. Una gara difficile che gli ospiti hanno anche dovuto recuperare con la doppietta di Daka dopo l'iniziale 0-2 in favore dei padroni di casa. Vittoria agile per il Genk, prossimo avversario Champions del Napoli, che ha steso 3-1 il KV Oostende portandosi a 5 punti dalla vetta nel campionato belga.

