Napoli, il Liverpool fa già paura: ​il Genk si ferma nel big match

Il Liverpool riparte da dove si era fermato: i Reds di Jurgen Klopp non vogliono sapere di fermare la loro corsa in Premier League e superano 3-0 in trasferta anche il Burnley. Vera e propria schiacciasassi, gli inglesi approfittano dell’autorete di Wood e dei gol di Man e Firmino per portare a casa altri tre punti dopo che il Burnley aveva provato a dire la sua solo in avvio. 12 punti su 12, quindi, per i Reds, unica squadra a punteggio pieno della Premier e prossimi avversari del Napoli di Carlo Ancelotti nel primo turno di Champions League.



Nello stesso Girone E, anche il Salisburgo che ieri ha battuto in scioltezza il Tirol in campionato. Il 5-1 della squadra di Marsch in frutto di cinque diversi marcatori: tra questi anche Haland e Szoboszlai, le due stelle a disposizione degli austriaci che guidano la classifica con 18 punti, già a +5 dal Lask secondo in classifica. Pareggio invece del Genk che fa 1-1 in trasferta nel big match contro il Club Brugge. Alla rete dei padroni di casa con Deli ha risposto Dewaest, i belgi ora sono quindi in classifica.

