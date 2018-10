Napoli, vincono tutte le eurorivali: Psg, Liverpool e Stella Rossa in vetta

C'è un grande fattore che accomuna tutte le avversarie del Napoli nel girone di Champions League: Liverpool, Paris Saint Germain e Stella Rossa sono tutte capolista nei rispettivi campionati. E anche in questa settimana hanno vinto tutte: ha aperto lo speciale turno il Liverpool, primatista in Premier aspettando il posticipo tra Tottenham e Manchester City di questa sera. Le reti di Salah, Mane e Shaqiri travolgono il Cardiff City e tengono i Reds in vetta.



In Serbia, nel frattempo, la Stella Rossa sembra avere già in pugno la vittoria finale. Il +9 dalla seconda in classifica grazie al 2-0 esterno nell'ultimo turno contro il Macva Sabac basta per allungare il dominio in vetta, un po' come per il PSG che prosegue da imbattuto il proprio campionato. Nel big match di giornata in casa del Marsiglia Mbappé e poi, in pieno recupero, Draxler bastano per inanellare l'undicesima vittoria in altrettante partite, con otto punti di vantaggio sul Lille secondo.

