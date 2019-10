Fabián fermato solo dai legni con la Spagna: «Meritavamo di più»

Un solo punto, ma con gli Europei ad un passo da poter conquistare magari già tra qualche giorno contro la Svezia. La Spagna fa 1-1 in Norvegia, un pari che vede protagonista anche Fabián Ruiz, il centrocampista azzurro lanciato dal ct Moreno titolare ed in campo per tutto il match. Due i legni colpiti dal centrocampista napoletano che hanno negato agli iberici la gioia della vittoria.



«Ma sapevamo che sarebbe stato un match difficile e abbiamo giocato bene. Peccato non aver sfruttato le occasioni avute», ha commentato poi Fabián ai media spagnoli. «Ho avuto la febbre nei giorni scorsi, ma mi sono ripreso ed in campo mi sentivo bene. Il ct mi sta dando fiducia, dobbiamo continuare a lavorare così anche per il match contro la Svezia».



