Real Madrid su Felipe Anderson se non arriva Hazard

In attesa di definire i contorni di quella che, in estate, sarà un'autentica 'rivoluzionè a livello di squadra, il Real Madrid ha chiaro un obiettivo: arriverà un 'fantasistà per ispirare il gioco offensivo, come da precisa richiesta del tecnico Zinedine Zidane. Il primo obiettivo è il giocatore che il Real insegue, in pratica, dall'inizio della stagione, ovvero quell'Eden Hazard che non ha mai nascosto il desiderio di giocare nel club pluricampione d'Europa e del mondo. Ma non è detto che il Chelsea, alle prese anche con il blocco del mercato imposto dalla Fifa, lasci partire la sua stella. Così alla 'Casa Blancà, secondo quanto riporta la stampa spagnola, è già pronta l'alternativa: l'ex laziale Felipe Anderson. Protagonista di una grande stagione nel West Ham, che gli ha fatto riguadagnare (dopo 4 anni) la nazionale brasiliana, il 25enne x biancoceleste è diventato un beniamino della tifoseria degli Hammers ed è difficile che il club londinese lo ceda, ma il Real è pronto a fare un'offerta irresistibile, secondo quanto riferisce anche Sky Sports. «In Italia ho imparato molto, poi sono cresciuto calcisticamente anche in Inghilterra - ha detto Felipe Anderson dal ritiro della Selecao - e ora ho molta fiducia nei miei mezzi. Il mio obiettivo era tornare qui e adesso devo cercare di dare il meglio anche con questa maglia». Ma nell'amichevole di sabato contro Panama, l'ex laziale non giocherà dall'inizio: in allenamento infatti il ct Tite ha ripetutamente provato una formazione con il 4-1-4-1 che non ne prevede la presenza. Eccola: Ederson, Fagner, Militao, Miranda, Alex Telles, Casemiro, Coutinho, Arthur, Paquetà, Richarlison, Firmino.

