La più grande emozione della giornata, per i tifosi del Manchester United, è stato sicuramente il ritorno di Sir Alex Ferguson allo stadio di Old Trafford, il teatro dei sogni realizzati dal tecnico scozzese con i 'Red Devils'. Sir Alex, infatti, si sta rimettendo completamente dopo la convalescenza in seguito al ricovero per un'emorragia cerebrale che lo aveva colpito il 5 maggio scorso.



A distanza di quasi quattro mesi, Ferguson sta molto meglio ed ha avuto anche la possibilità di tornare a vedere il suo United. Per l'occasione, il club aveva anche chiesto ai tifosi di entrare allo stadio un quarto d'ora prima, in modo da tributare a uno dei tecnici più vincenti di sempre il giusto tributo.



In forma, felice e sorridente, Sir Alex Ferguson si è goduto gli applausi e i cori dei tifosi: non potrebbe essere altrimenti, di fronte ad una leggenda del genere. L'ovazione dell'Old Trafford all'ex tecnico del Manchester United è stata senz'altro la maggiore emozione della giornata: in campo, infatti, gli uomini di Mourinho sono stati bloccati in casa sull'1-1 dal Wolverhampton.



A special moment at Old Trafford. #MUFC pic.twitter.com/vU8YWstnk1 — Manchester United (@ManUtd) 22 settembre 2018

