Fifa, l'Inter «assolta»: nessuna irregolarità su Modric

L'Inter ha ragione, su Modric non c'è stata alcuna pressione, Il caso non viene nemmeno aperto. Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric. La federazione internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera inviata al club e anche al Real Madrid che non ci sarà alcun seguito all'inchiesta preliminare. Mancherebbero, infatti, gli elementi per aprire una vera e propria indagine ai danni dell'Inter per la presunta trattativa con il calciatore croato

