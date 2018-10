Figc;: Abete, Lotito e Nicchi non sono candidabili

Gabriele Gravina è candidabile per la presidenza della Federcalcio mentre Giancarlo Abete no. E non sono candidabili al consiglio federale neanche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il presidente dell'Associazione arbitri, Marcello Nicchi. È quanto emerge dal parere del Collegio di garanzia dello Sport del Coni, in virtù della legge 8 del 2018 che introduce limiti stringenti al numero di mandati che possono essere svolti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA