Uva contro Nicchi: l'Aia si comporta come se non fosse Figc

di Mario Tenerani

Il direttore generale Michele Uva è stato duro col presidente dell’AIA Nicchi. In occasione della presentazione a Coverciano del nuovo sito della Federazione, molto ricco e all’insegna dell’innovazione, il dirigente azzurro ha detto: "Da un anno pensavamo di fare un nuovo sito, per la innovazione tecnologica. C’erano più anime nella Federazione, più siti, in totale sei profili assurdamente diversi. Volevamo fare una grande Hob per mettere dentro tutto. Purtroppo l’unica parte che manca è quella deIl’AIA, il presidente Nicchi infatti ha deciso di tenere fuori gli arbitri come se questi non facessero parte della Federazione…”. “Poco male - si è fatto ancora più duro Uva - i progetti non si fermano quando c’è qualcuno che prova a interromperli…”. Clima pesante, dunque, con gli arbitri ancora sull’Aventino. Nel sito sono stati inseriti 18 anni di informazioni e di archivio, un lavoro colossale che ha prodotto un sito nettamente all’avanguardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA