45’+2 Fine primo tempo

43’ Ennesimo destro di Sensi: la conclusione finisce al lato

41’ L’Italia spinge: tentativo di Acerbi, ma il tiro è murato

36’ Ancora Florenzi al termine di un’azione insistita: il suo destro è facile per il portiere

30’ Immobile sfiora il gol su cross di Chiesa

28’ Destro debole di Barella: Hradecky blocca senza problemi

27’ Sensi tira al volo dal limite ed esalta i riflessi del portiere della Finlandia

24’ Ammonito Jorginho per un fallo su un avversario

23’ Destro di Florenzi dal limite smorzato dalla difesa

19’ Cross di Chiesa per Pellegrini che tenta l’acrobazia

8’ Cambio per l’Italia: esce Emerson ed entra Florenzi

5’ Sensi ci prova, ma difesa mura

4’ Toivio sfiora il gol da palla inattiva

1’ Inizia la sfida



Stasera l'Italia si gioca un pezzo di qualificazioni al prossimo Europeo. Davanti la Finlandia di Pukki, che insidia il primo posto del girone agli azzurri.









Formazioni UFFICIALI

Finlandia - Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki.



Italia - Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA