In uno stadio Olimpico stracolmo, con record stagionale di presenze, anche la tribuna autorità è quella delle grandi occasioni per questo Roma-Juventus. Oltre ai tifosi Vip che sono soliti venire a vedere la Roma in casa, da Enrico Vanzina a Zibi Boniek, tra gli altri, stasera è presente anche Fiorello, noto tifoso interista, che appena arrivato è andato subito a salutare Francesco Totti in tribuna autorità.





