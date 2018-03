Fiorentina, col Benevento primo match senza Astori in campo | La diretta

​«Ci sono uomini che non muoiono mai... ci sono storie che verranno tramandate in eterno... buon viaggio Capitano». È il testo di uno striscione affisso nella curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi dedicato al capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso una settimana fa a Udine. A un'ora dall'inizio del match tra i gigliati e il Benevento al centro sul terreno di gioco c'è un grande striscione con la maglia viola numero 13 di Astori e la scritta «Capitano per sempre».

Al 13' tutti fermi in campo per tributare un applauso alla memoria di Davide Astori.



Tutta la Fiorentina con addosso la maglia numero 13 di Astori, insieme a tutto lo staff viola, al suo ingresso in campo per il riscaldamento, si è portata in mezzo al campo, vicino al maxi telo, per un abbraccio collettivo e per applaudire tutti i tifosi. I giocatori del Benevento, accolti da uno scrosciante applauso, hanno sospeso per qualche secondo il riscaldamento in segno di rispetto e applaudendo a loro volta gli avversari. Tutte le bandiere del Franchi sono a mezz'asta, in tutti i settori, tranne la Fiesole, compaiono migliaia di palloncini bianchi e viola pronti per volare.



