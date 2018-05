Badelj saluta la Fiorentina: «Non è stato facile»

Milan Badelj saluta la Fiorentina con una lettera. «Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi è diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre. Forse sbaglio ma anche 'oggì vorrei provare ad andare oltre, lasciando il luogo che considero casa mia, luogo dove ho trovato serenità, equilibrio e felicità: in una parola è un posto da 'stabilità'», dice il centrocampista, in scadenza di contratto con i viola, nella lettera pubblicata dal sito ufficiale del club. «Poi però -aggiunge il 29enne centrocampista croato- devo fare i conti anche con la realtà: la vita di un giocatore non è lunghissima e io purtroppo non sono pronto per dedicarmi alla Fiorentina per sempre. Ho ancora la voglia e l'entusiasmo di mettermi alla prova». «Ho tanti pensieri nella mente -prosegue Badelj-, vorrei dire tante cose a ognuno di voi, chiedervi scusa e provare a spiegarvi, come sto cercando di fare, perché lo meritate e meritate molto di più per tutta la fedeltà, per l'amore passionale e per la grandissima sensibilità e riservatezza nei momenti della difficoltà! Mi permetto di dirvi solo un grazie, scritto il più grande possibile: grazie Firenze! Sono stati momenti indimenticabili sia nel bene che nel male ma lo abbiamo sempre fatto insieme e questo mi fa essere orgoglioso e mi fa sentire parte di voi». Badelj, accostato al Milan ma nelle ultime ore anche a Lazio e Inter, rivolge poi un ringraziamento speciale «ai miei compagni di quest'anno, senza aggiungere perché...», un probabile riferimento alla tragica morte di Davide Astori che ha unito ancora di più lo spogliatoio viola.

