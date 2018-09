di Redazione Sport

Netta e decisa la presa di posizione di Cristiano Biraghi sul tema della fascia di capitano uguale per tutti. «La fascia da capitano per Davide Astori non si tocca. Se il giudice sportivo ci multerà, allora pagheremo le multe». Lo ha detto il calciatore della Fiorentina da Coverciano dove con la Nazionale sta preparando il debutto in Nations League. «Se sono qui lo devo a me stesso e alla Fiorentina che ha creduto in me - ha aggiunto l'esterno viola, una delle novità di Mancini - Grazie a Pioli sono cresciuto e possiamo toglierci molte soddisfazioni. L'obiettivo è l'Europa, mai preso in considerazione l'interesse del Milan»

