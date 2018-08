di Mario Tenerani

Fiorentina a valanga sul Chievo, un set di tennis per la squadra di Pioli. E’ finita 6-1 per i Viola che ancora non avevano giocato in campionato a causa dei tragici eventi di Genova. Un esordio da fuochi di artificio, mentre per il Chievo che aveva già due gare alle spalle, un tonfo destinato a far rumore. Gli uomini di D’Anna non hanno nemmeno cominciato a giocare. In tribuna anche il Cholo Simeone, insieme al connazionale Passarella: il tecnico dell’Atletico si sarà divertito a vedere il figlio in gol e soprattutto al centro della festa viola.



Dopo 9 minuti un siluro di Milenkovic ha aperto la serratura del Chievo e da lì per i viola solo discesa. Un ottimo Gerson in mischia ha raddoppiato e poco prima Stepinski aveva sprecato una buona chance. La ripresa si è aperta col terzo sigillo viola, rete di Benassi su bell’assist del Cholito. Gerson ha continuato la sua grande prestazione spedendo in gol Chiesa per il poker di Pioli. Tomovic su un corner di Birsa ha segnato il centro dell’onore, il Franchi è scattato in piedi ad applaudire il proprio ex giocatore. Una scena bellissima sublimata dalla risposta del difensore veneto: il simbolo 13 a ricordare Davide Astori. Brividi veri. Ancora Benassi per la doppietta personale, servizio di Biraghi. Infine Simeone su assist di Biraghi. Una sinfonia viola anche troppo facile. Troppo bella la Fiorentina, troppo brutto il Chievo che in due gare ha già beccato 9 gol. Se non è emergenza poco ci manca.

