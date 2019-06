Fiorentina a Commisso, è ufficiale: «Io da sempre fan del calcio italiano»

È arrivata l'ufficialità: la proprietà della Fiorentina passa a Rocco Commisso, l'imprenditore italo-americano che ha rilevato la società viola dalla famiglia Della Valle che lascia la guida del club dopo 17 anni. Il passaggio di proprietà è stato sottoscritto presso lo studio notarile Bonelli-Erede di Milano.



«Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina»: sono le prime parole da neo-propietario del club viola di Rocco Commisso. «Firenze è conosciuta in tutto il mondo come città che rappresenta il meglio della cultura italiana - prosegue Commisso - In questi tre anni di contatti per acquisire il club, ho maturato una profonda consapevolezza di quanto La Viola sia importante per questa città e per i suoi tifosi». «Vorrei ringraziare la famiglia Della Valle per aver gestito la Fiorentina negli ultimi 17 anni - la conclusione dell'imprenditore italo-americano - Diego e Andrea meritano grandi onori per aver salvato questa società dal dissesto finanziario. Lasciano delle fondamenta solide su cui costruire il club».

