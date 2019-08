Fiorentina, incontro con l'Inter per lo scambio Dalbert-Biraghi. Poi l'assalto a Raphinha

di Eleonora Trotta

La Fiorentina non si ferma a Ribery. Presentato il fuoriclasse francese, il ds Pradé lavora per regalare al tecnico Vincenzo Montella anche Raphinha, ala classe '96 dello Sporting. L'obiettivo del dirigente è quello di abbassare le richieste del club lusitano (sulle tracce di Simeone), che valuta il brasiliano circa 25 milioni di euro. «Ci piace, per le caratteristiche che ha è un Ribery ma per la fascia opposta», il commento del tecnico dei toscani.

Per la difesa occhi puntati invece su Caceres e Tonelli, mentre domani è in programma l'incontro decisivo con l'Inter per lo scambio Dalbert-Biraghi. Sul versante rossonero tiene intanto banco l'offerta del Real Madrid per Reina. Lo spagnolo è uno dei possibili sostituti di Navas, indicato tra i partenti. Attenzione poi a possibili novità sul fronte Kessie: l'ivoriano ex Atalanta è da tempo sul mercato e, secondo 'RMC', il Monaco avrebbe presentato un'offerta importante al Milan.

