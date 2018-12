Live Fiorentina-Juventus 0-1 Bentancur, vantaggio bianconero

Fiorentina e Juventus si affrontano quest'oggi nella gara delle ore 18. I viola vengono dal quinto pareggio consecutivo in Serie A giunto al termine di una gara a dir poco incolore sul campo del Bologna, mentre i campioni d'Italia in carica, vincitori fin qui di tutte le gare giocate da inizio campionato tranne una, dalla larga vittoria casalinga sulla SPAL che ha consentito loro di allungare ulteriormente in classifica sul Napoli distanziato di 8 punti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3) - Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Gerson, Simeone, Chiesa. All: Pioli

Juventus (4-3-1-2) - Szczesny; Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All: Allegri

