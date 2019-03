Muriel risponde a Immobile, Viola e Lazio non si fanno male

Un punto piccolo per una squadra che sogna in grande. La Lazio pareggia 1-1 contro la Fiorentina e la strada che porta alla Champions si fa più ripida. L’Inter, quarta in classifica, ora è distante 8 punti anche se è vero che i biancocelesti devono recuperare la sfida contro l’Udinese. Forse troppi visto il calendario che non lascia più margini d’errore ai ragazzi di Inzaghi. La Lazio dura solo un tempo a Firenze. Un pari che lascia in bocca il sapore del rimpianto. La consapevolezza di non aver chiuso la gara prima e di aver sbandato troppo poi. Immobile, gioca, segna ma ha il demerito di non segnare nella altre tre occasioni che ha a disposizione.



UN TEMPO A TESTA

Ne approfitta la squadra Pioli che gioca un’altro scherzetto al suo ex club. Un punto che non dice nulla nemmeno alla Fiorentina che resta distante anche dall’Europa League. L’euforia derby c’entra poco o niente, la sensazione è che non abbiano retto le gambe. Tre gare in dieci giorni hanno pesato molto sulla tenuta dei ragazzi di Inzaghi. Fantasia al potere che per un tempo strappa applausi. Poi però subentra un po’ ti fatica e i soliti black out. La Viola prende coraggio e il pari è cosa scritta. Ma anche il risultato più giusto per quello che si è visto sul campo.





LA CRONACA



LE FORMAZIONI:

FIORENTINA: Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Chiesa, Gerson, Muriel

LAZIO: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.





© RIPRODUZIONE RISERVATA