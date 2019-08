Fiorentina, Montella vede il Napoli: «Ma in difesa serve più attenzione»

Serata complicata per Vincenzo Montella e la sua Fiorentina, i viola hanno prima sofferto contro il Monza e poi ribaltato l’iniziale svantaggio solo nella ripresa grazie ad una doppietta del giovanissimo Vlahovic e gol del solito Federico Chiesa. «È stata una partita difficilissima, come sempre abbiamo creato molto ma non riusciamo a far gol. Però la squadra mi è piaciuta perché ha avuto la pazienza di provarci fino alla fine. E non era facile perché se rincorri rischi di perdere lucidità», ha detto l’allenatore napoletano al termine del match.



Tra sei giorni, la sfida al Napoli che sarà il nuovo esordio in campionato per i viola. «Dovremo fare più attenzione alla fase difensiva», ha avvertito Montella dopo il gol beccato in Coppa.



E in difesa potrebbe non esserci Pol Lirola, il terzino titolare ieri contro il Monza ma uscito malconcio dal campo. «ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pol Lirola, a seguito di uno scontro di gioco, ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni», il comunicato del club.

