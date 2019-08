Napoli, fermati gli arbitri di Firenze ma niente prova tv per Mertens

di Pino Taormina

Se non è un primato mondiale, poco ci manca: bastano due partite della serie A e arrivano le prime bocciature per gli arbitri. Perché Massa e Valeri, l'arbitro e il Var di Fiorentina-Napoli vanno verso la sospensione. Almeno per una giornata. I vertici arbitrali non li utilizzeranno nel prossimo turno di campionato e per loro si prevede un rientro dopo la sosta. Il che non significa a partire dalla terza giornata perché magari possono essere fermati persino più a lungo. Massa e Valeri sono due dei top tra i fischietti italiani e la decisione appare molto dura ed è legata agli errori che, secondo il capo degli arbitri, i due hanno commesso nel match del Franchi.



