Il presidente degli arbitri dice no: «Napoli, su Mertens non è rigore»

«Quello su Mertens non è rigore. Il Var è intervenuto sul rigore di Mertens, ma non hanno capito che c'era un errore, questo mi preoccupa. Il problema era che il Var non aveva immagini chiare e avrebbe dovuto suggerire all'arbitro di campo di andare a rivedere le immagini». Ospite alla Domenica Sportiva Rai, il presidente dell'Aia Marcello Nicchi commenta l'episodio di Fiorentina-Napoli che tanto ha fatto discutere e non approva l'operato dell'arbitro Massa e dei suoi collaboratori.

