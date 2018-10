Fiorentina, Pioli non vuole cali: «Col Torino è una sfida importante»

«Sappiamo che in trasferta non abbiamo ancora vinto, e anche per questo domani sarà una partita importante, contro un avversario che ha i nostri stessi valori e i nostri stessi obiettivi, una squadra esperta, forte ma lottiamo anche noi». Lo ha detto Stefano Pioli alla vigilia della partita di domani a Torino contro il Torino di Walter Mazzarri. «Abbiamo rivisto la gara con il Cagliari, non dobbiamo commettere più certi errori ma soprattutto dobbiamo essere più pericolosi, perchè abbiamo le qualità e giochiamo per esserlo» ha aggiunto il tecnico viola che non si è sbottonato, come al solito, sulla formazione. «Stanno tutti bene, ci sono giocatori come Pjaca e Gerson che possono e vogliono dare di più. Di sicuro domani dovremo essere intensi e determinati, senza mai mollare la presa».

